Mega da Virada: 10 apostas do RN acertam cinco números e levam prêmios de até R$ 988 mil

O último sorteio da Mega-Sena de 2024 teve o maior prêmio da história. Oito apostas acertaram as seis dezenas e dividiram os R$ 635.486.165,38.

Por g1 RN

01/01/2025 12h06 Atualizado há 4 horas

Mega Sena da Virada — Foto: Antonio Machado/FOTOARENA/Estadão Conteúdo

Dez apostas feitas no Rio Grande do Norte acertaram cinco números na Mega-Sena da Virada, último concurso de 2024, cujo sorteio foi realizado na noite desta terça-feira (31), em São Paulo. Com o resultado, as apostas potiguares que acertaram a quina levaram prêmios de até R$ 988 mil.

👉 Os números sorteados foram: 01 – 17 – 19 – 29 – 50 – 57

Oito apostas acertaram as seis dezenas e vão dividir o prêmio de R$ 635.486.165,38, o maior valor da história do concurso especial. As vencedoras são do prêmio máximo são de Brasília (DF), com 2 apostas vencedoras; Nova Lima (MG), com 1 aposta vencedora; Curitiba (PR), com 2 apostas vencedoras; Pinhais (PR), com 1 aposta vencedora; Osasco (SP), com 1 aposta vencedora; e Tupã (SP), com 1 aposta vencedora.

Para quem acertou a quina, ou seja, cinco números, o valor do prêmio foi de R$ 65.895,79. Dependendo da quantidade de números apostados no bolão, o valor pode aumentar. As apostas potiguares com 6 números ganharam R$ 65.895,79. Já um bolão feito em uma lotérica de Parnamirim com 20 números ganhou R$ 988.436,00.

Confira os locais das apostas potiguares que acertaram a quina:

Antônio Martins – R$ 65.895,79

Extremoz – R$ 65.895,79

João Câmara – R$ 65.895,79

Natal – R$ 263.583,00

Natal – R$ 65.895,79

Natal – R$ 65.895,79

Natal – R$ 65.895,76

Natal – R$ 65.895,78

Natal – R$ 65.895,79

Parnamirim – R$ 988.436,00

O próximo sorteio da Mega-Sena está marcado para sábado (10), com prêmio estimado em R$ 3,5 milhões.