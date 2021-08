Medidas de flexibilização de medidas contra a Covid-19 são prorrogadas pelo Governo do Estado

A governadora Fátima Bezerra anunciou que as medidas de flexibilização das medidas contra a Covid-19 definidas no último decreto serão prorrogadas até o dia 16 de setembro em novo decreto publicado nesta quarta-feira (4), em edição extraordinária do Diário Oficial.

As recomendações para o uso de máscara e distanciamento social seguem as mesmas, porém a aferição de temperatura na entrada dos estabelecimentos deixa de ser obrigatória.

“Seguindo o nosso cronograma de retomada de atividades, o horário de funcionamento dos estabelecimentos agora passará a ser das 05h da manhã até 01h da manhã do dia seguinte (Fase I). A partir de 20 de agosto, será das 05h às 02h (Fase 2) e a partir de 03 de setembro, das 05h às 03h (Fase3)”, informou a governadora.

Segundo o novo decreto, partir de agora, a ocupação máxima dos estabelecimentos passa a ser 70% da sua capacidade (Fase I); a partir de 03 de setembro, ocupação máxima passa a ser de 80% (Fase 2) e a partir de 17 de setembro, 100% (Fase 3).

Através de uma Portaria, também será ampliado o número de 6 para até 12 pessoas por mesa, preferencialmente do mesmo núcleo familiar em bares e restaurantes e a ampliação de 2 para até 8 artistas em apresentações musicais, ficando apenas o vocalista dispensado do uso de máscara durante a apresentação.

Também está liberado o uso de provadores em comércios de vestuário e bancas de jornais e revistas estão autorizadas a disponibilizar mesas e cadeiras, bem como permitir o manuseio dos produtos.

“Graças a Deus, com o avanço da vacinação e a queda no número de casos e internações, está sendo possível avançar no cronograma de retomada das atividades, mas isso não significa que a pandemia acabou. O uso da máscara e o distanciamento social seguem sendo necessários”. Alerta a governadora.

Confira o novo decreto na íntegra aqui.