Médicos iniciam greve nesta quarta-feira em Natal

Após decisão unânime tomada durante assembleia do Sindicato dos Médicos do RN, médicos que prestam serviço ao Governo do Estado e a Prefeitura do Natal (através de cooperativas e empresas médicas) decidiram entrar em greve, que se inicia nesta quarta-feira (23). A paralisação dos profissionais ocorre em função do atraso de cinco meses no pagamento dos salários dos prestadores de serviços. As informações são do jornal Tribuna do Norte.

Uma audiência de mediação foi realizada na Justiça Federal, em 9 de agosto, para que fosse apresentado até o dia 16 o pagamento do mês de março e o cronograma de pagamentos dos meses seguintes, pelo Estado e Prefeitura de Natal. Até o momento, apenas o mês de março foi pago, e somente para algumas especialidades, sem previsão para os salários dos meses seguintes.