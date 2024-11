Médicos do Tarcísio Maia retomam atendimentos após acordo

No final da manhã desta terça-feira (26), o Sindicato dos Médicos do Rio Grande do Norte (Sinmed RN) recebeu a resposta da Secretaria de Estado da Saúde Pública (Sesap) ao ofício encaminhado ao governo e à empresa Sama contendo a contraproposta para a retomada dos serviços médicos na UTI do Hospital Regional Tarcísio Maia (HRTM).

Os termos aceitos pela Sesap garantem o pagamento imediato dos valores referentes aos serviços prestados no mês de julho, além do compromisso de quitar o pagamento do mês de agosto até o dia 18 de dezembro de 2024. O documento foi assinado por Kátia Maria Queiroz Correia, Subsecretária de Gestão e Planejamento, que detalhou o acordo financeiro.

A Sesap se comprometeu a pagar a quantia de R$ 402.352,38 (até hoje) pelos serviços prestados nas três UTIs do HRTM, além de R$ 392.973,54 correspondentes aos serviços do mês de agosto (até 18/12).

Mais cedo, o Sinmed convocou uma assembleia com os médicos, que já haviam decidido retomar os serviços caso a contraproposta fosse aceita. Com a confirmação, por meio do documento enviado pela Sesap, que atendeu às solicitações do Sindicato, a paralisação foi suspensa e os médicos retornaram ao atendimento na UTI do Hospital Regional Tarcísio Maia.