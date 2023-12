Médicos do Hospital Tarcísio Maia entram em greve nesta sexta-feira, 8

Em assembleia realizada nesta quinta-feira, 7, os médicos vinculados à empresa de Serviços de Assistência Médica e Ambulatorial (SAMA) no Hospital Regional Tarcísio Maia (HRTM) em parceria com o Sinmed/RN, realizaram os últimos ajustes para a greve que teve início nesta sexta-feira, 8.

A decisão, aprovada de forma unânime, de iniciar uma greve por tempo indeterminado justifica-se como um meio de destacar a necessidade de cumprimento do acordo para regularizar o pagamento dos salários em atraso.

O acordo, resultante de entendimentos entre a Justiça Federal do Trabalho, a Secretaria de Saúde do Estado (Sesap) e a SAMA, estabelecia um cronograma para o pagamento dos salários atrasados dos médicos da seguinte maneira: até o final de novembro, quitação do mês de julho; e em dezembro, quitação do mês de agosto. Entretanto, até o momento, somente o mês de junho foi pago.

Até o final desta sexta-feira, a categoria se reunirá novamente com o Sindicato para avaliar a situação e definir os próximos passos do movimento.