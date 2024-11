Médicos do Hospital Tarcísio Maia anunciam paralisação

Os médicos que atuam nas UTIs do Hospital Regional Tarcísio Maia, em Mossoró, decidiram por unanimidade, em assembleia realizada nesta segunda-feira (25) com o Sindicato dos Médicos do RN (Sinmed RN), iniciar uma paralisação a partir desta terça-feira. A decisão ocorre devido à pendência de pagamentos por parte do Governo do Estado, com repasses atrasados desde o mês de julho.

Segundo o Sinmed RN, o pagamento referente ao mês de julho deveria ter sido realizado até o dia 22 de novembro, conforme um acordo judicial firmado entre as partes. No entanto, até a data de hoje, o Estado não repassou os valores devidos, o que levou os médicos a aprovarem a paralisação.

A expectativa é de que, assim que o pagamento do mês de julho seja efetuado, os médicos retornem às suas atividades normais, garantindo a continuidade do atendimento na UTI.

Paralisação

Durante a paralisação dos médicos, a assistência na UTI será reduzida. Não serão aceitos novos pacientes e os leitos que ficarem vagos por alta de pacientes não serão ocupados. Os médicos devem prestar cuidados apenas aos pacientes internados, até que recebam alta e aqueles que necessitarem de internação em UTI serão orientados a buscar outras unidades de saúde do Estado.

Proposta

Ontem à noite, a Secretaria de Estado da Saúde Pública (Sesap) apresentou uma proposta: pagar o mês de julho nesta terça-feira. O Sinmed fez uma contra-proposta, que prevê o pagamento imediato de julho e agosto até dia 18 de dezembro.

“Estamos aguardando resposta quanto essa contra-proposta. Por enquanto, o movimento está mantido; O problema é que fica difícil todo mês ter que marcar greve para poder receber. É preciso um acordo de regularidade, mesmo com atraso”, disse o presidente do Sinmed, Geraldo Ferreira.

