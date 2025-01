Médicos cooperados anunciam paralisação em seis hospitais do RN

A Cooperativa Médica do Rio Grande do Norte (Coopmed-RN) anunciou que os médicos cooperados responsáveis por procedimentos de alta e média complexidade em seis hospitais do estado irão paralisar suas atividades a partir das 7h desta quarta-feira 22. A decisão foi tomada após novos atrasos nos repasses financeiros por parte da Secretaria de Saúde Pública do RN (Sesap).

Os serviços afetados incluem cirurgias cardíacas, pediátricas, oncológicas, ortopédicas e procedimentos de hemodinâmica, realizados em hospitais como a Liga Contra o Câncer, Rio Grande, Paulo Gurgel, Memorial, Hospital do Coração e Varela Santiago. Cerca de 160 médicos cooperados estão diretamente envolvidos na paralisação.

De acordo com a Coopmed-RN, o pagamento atrasado faz parte de um acordo firmado com a Sesap, que deveria ter sido quitado inicialmente em 30 de dezembro de 2024. Após adiamentos, o repasse, previsto para a última segunda-feira 20, novamente não foi realizado, motivando a suspensão das atividades.

Em nota oficial, a Coopmed-RN explicou que a paralisação seguirá as regras internas da cooperativa e destacou a importância de uma solução urgente por parte do governo estadual para evitar prejuízos maiores à população.

A Secretaria de Saúde Pública do RN ainda não se pronunciou sobre o novo atraso nos pagamentos.