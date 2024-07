Médico Veterinário é preso em Mossoró por maus tratos contra animal

Um médico veterinário, que não teve o nome divulgado pela Polícia Civil, foi preso no final da tarde desta segunda feira, 22, após ser denunciado por sacrificar um cachorro por conta própria. O crime aconteceu em uma região de mata no Parque Universitário em Mossoró.

O Centro Integrado de Operações de Trânsito e Segurança Pública (CIOTS) recebeu a denúncia via Disque Denúncia, que mostravam fotos e vídeos de um cachorro vítima de maus tratos. Foi relatado que um indivíduo teria levado um cachorro até um terreno baldio e sacrificado o animal. Após a repercussão em redes sociais, o mesmo indivíduo teria voltado e retirado o animal do local onde estava para outro local mais distante.

A VTR do Pelotão de Ação Ambiental-PAAM foi acionada para ir até o local informado na denúncia para averiguar o fato. No local, foi encontrado o animal encoberto por papelões e constatado visualmente que estava morto.

A guarnição tirou fotos e durante sua permanência no local, chegaram alguns populares e lhes informaram onde o suspeito do crime residia. A VTR foi até a residência do suspeito, que se identificou como Professor do curso de Medicina Veterinária da UFERSA e relatou a guarnição que o animal estava doente com Leishmaniose, e por esse motivo, ele teria comprado a medicação e levado o animal para o terreno baldio para ser sacrificado.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão ao suspeito, segundo o Art. 32 da Lei de Crimes Ambientais e levado para a Delegacia de Plantão para os procedimentos cabíveis. Após os relatos da guarnição e do suspeito, o delegado confirmou a prisão do suspeito e abriu procedimento.

O homem foi autuado pelos crimes de maus-tratos de animais e meio ambiente. O médico veterinário foi encaminhado ao ITEP na manhã desta terça feira, 23, onde foi submetido a exame de corpo de delito e em seguida levado para o sistema prisional.