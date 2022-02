Medicina é o curso mais concorrido da Ufersa

Na noite dessa segunda-feira, 21, a Universidade Federal Rural do Semi-Árido (Ufersa) divulgou o balanço do número de inscrições feitas por estudantes nos 29 cursos da instituição, por meio do Sistema de Seleção Unificada (Sisu). De acordo com o levantamento, o curso mais concorrido da Universidade é o de Medicina.

A Ufersa não informou o número de inscrições por curso, mas divulgou que, além de Medicina, os cursos que mais receberam inscrições foram Medicina Veterinária, Direito, Administração e Interdisciplinar em Ciência e Tecnologia. Em seguida, na sexta posição, vem o curso de Arquitetura.

A instituição recebeu 13.268 inscrições na Chamada Regular do Sisu 2022, número quase cinco vezes superior ao total de vagas ofertadas em cursos superiores da instituição, que eram 2.710. A pró-reitora de Graduação da UFERSA, Kátia Cilene, informa que mais da metade dos candidatos (53%) vêm dos Estados do Rio Grande do Norte (5.050 – 38%) e do Ceará (2.030 – 15%).

Por ser uma universidade federal, a Ufersa recebe é o alvo de muitos estudantes de outros estados. Prova disso é que, além do Rio Grande do Norte e do Ceará, os Estados de São Paulo (891 candidatos), Minas Gerais (424 candidatos) e Paraíba (318 candidatos) também aparecem no topo da lista de inscrições realizadas.

Do total de inscrições recebidas pela UFERSA, 54,5% são de candidatos que fizeram a opção pela ampla concorrência e 45,5% são de inscritos por meio das cotas destinadas a alunos egressos de escolas públicas.

A professora Kátia Cilene falou sobre o crescimento do curso Interdisciplinar em Ciência e Tecnologia. “Por ser um curso com uma duração mais curta e que possibilita o acesso a diversas engenharias, ele está entre os cursos mais procurados, até porque são poucas as instituições que oferecem uma formação com essa proposta”, informa.