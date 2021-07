Média de testagem no Ginásio Poliesportivo cai de 500 para 50 testes por dia

Por Vilsemar Alves/SECOM-PMM

O município de Mossoró tem registrado desde o último mês de junho uma queda considerável da procura por testes para detecção do Coronavírus no Centro de Testagem do Ginásio Poliesportivo Engenheiro Pedro Ciarlini. A média diária despencou de 500 testes/dia para 50/dia.

A informação é confirmada pela técnica de enfermagem Aparecida Sousa que trabalha no Centro de testagem: “Caiu bastante, logo as pessoas só estão vindo procurar quando apresentam sintomas, que é o correto. Teve dia de domingo que chegamos a fazer apenas 38 exames”, explica a técnica de enfermagem.

Ela se refere ao último domingo, dia 04 de junho, quando foram realizados no ginásio 28 testes de RT-PCR e 10 de Swab rápido. No sábado (03), foram realizados apenas 60 exames entre às 07h00 até 17h00. Estes números comprovam a redução da procura pelos testes que continuam sendo feitos também na Unidade de Pronto Atendimento do Belo Horizonte.

A secretária de Saúde do município Morgana Dantas, visitou na tarde de hoje (06), o Centro de Testes do Ginásio de Esportes e viu de perto a pouco movimentação. Ela acredita que a redução nos atendimentos se deve ao crescimento da vacinação contra a Covid-19.

“A vacinação tem nos ajudado a reduzir essa demanda por testes aqui no ginásio. Tivemos dias onde realizamos 500 exames em um só dia, foi um número muito expressivo que aparecia como sendo uma média entre os meses de março até meados de maio e agora estamos vendo uma queda surpreendente no número de testes”, relata Morgana.