Média de pesquisas da CNN mostra Kamala e Trump empatados em disputa acirrada

Uma nova média de pesquisas eleitorais feita pela CNN, divulgada na manhã desta quarta-feira (16), continua em empate técnico sem encontrar um líder claro na corrida à Casa Branca, com uma média de 51% dos prováveis eleitores apoiando a vice-presidente Kamala Harris e 48% apoiando o ex-presidente Donald Trump.

Das quatro pesquisas levadas em consideração pelo índice, duas dão a Kamala uma ligeira vantagem sobre Trump, enquanto as outras duas mostram uma corrida efetivamente empatada.

Uma pesquisa da Marquette Law School, divulgada nesta quarta-feira, apontou que os prováveis eleitores estão divididos 50% a 50% quando pressionados a escolher entre os dois candidatos em uma corrida frente a frente.

A pesquisa da Marquette descobriu que os eleitores registrados são mais propensos a descrever Trump do que Kamala como alguém com um forte histórico de realizações – 53% dizem que isso descreve Trump pelo menos “um pouco bem”, em comparação com 43% que acham que descreve Kamala.

No entanto, os eleitores também são mais propensos a dizer que o republicano se “comportou de forma corrupta” (61% Trump, 38% Kamala) e é velho demais para ser presidente (59% Trump, 13% Kamala).

Tanto a vice-presidente quanto Trump são vistos pela maioria dos eleitores registrados como líderes fortes.

Uma pesquisa do Marist College também divulgada nesta quarta-feira mostra que Kamala tem 52% contra 47% de Trump entre os prováveis eleitores em um confronto direto.