Medalhista olímpico Marcelo Negrão participa de torneio e realiza palestra em Mossoró

Tem início nesta terça-feira (19), o Super 4 Mossoró Open de Vôlei, quadrangular envolvendo atletas profissionais da modalidade. A competição, que segue até a quarta-feira (20), será realizada no Ginásio Pedro Ciarlini e contará com participação do campeão olímpico de 1992, Marcelo Negrão. Ele é treinador do Norde Vôlei, de Fortaleza-CE, uma das equipes participantes.

O ex-atleta, que defendeu por muitos anos a seleção brasileira, também irá proferir na quarta-feira, às 14h30, no próprio Ginásio Pedro Ciarlini, palestra aberta a atletas.

Para participar, o interessado deve preencher formulário de inscrição disponível no link a seguir: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe9me7tQnZNlnTWIAZgjgFP6r83l3R0WE50Q1JvIK1xb4fbRw/viewform?pli=1 .

Jogos

O Super 4 Mossoró Open de Vôlei marca para a noite de abertura, nesta terça-feira, os confrontos de América de Natal x Start Vôlei e Norde Vôlei x TPV. A rodada começa às 19 horas.

A entrada para o público custa 1 kg de alimento não perecível, por noite. Todo alimento arrecadado será destinado ao Abrigo Amantino Câmara e à Liga de Estudos e Combate ao Câncer.

Quadra preparada

Nesta segunda-feira (18), equipe especializada realizou a montagem da quadra para o Open de Vôlei. A exemplo dos jogos do Brasileiro de Futsal, recém disputado, um piso especial foi instalado no Pedro Ciarlini, garantindo o padrão para o nível da disputa.