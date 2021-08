Medalhista de ouro no surfe, Ítalo Ferreira ganha homenagem em de Baía Formosa e criará Instituto

No dia em que Baía Formosa celebrava os 144 anos de resistência à tentativa de invasão da então vila de pescadores pelo fazendeiro João de Cunhaú, a governadora Fátima Bezerra visitou o município e anunciou a construção de um monumento em homenagem ao surfista Ítalo Ferreira, medalhista de ouro na Olimpíada de Tóquio: uma escultura, de cinco metros de altura, idealizada pelo escultor Guaracy Gabriel, será erguida na Praia do Pontal, local onde Ítalo surfou as primeiras ondas numa prancha improvisada com uma tampa de isopor.

“Em nome do povo potiguar, estamos aqui para anunciar a homenagem ao menino de origem pobre, nascido neste chão, pela história de vida, de trajetória de superação. Esta escultura vai eternizar o feito extraordinário, do primeiro ouro olímpico no surfe”, disse a governadora, em companhia do vice-governador Antenor Roberto, e dos secretários Ana Maria Costa (Turismo) e Coronel Francisco Araújo (Segurança) e da prefeita de Baía Formosa, Camila Veras de Melo.

“Esta escultura é uma devolução da emoção que Ítalo nos proporcionou. Ela representa um pouquinho da luta, da vitória de um campeão. O feito de Ítalo foi enorme”, disse o artista plástico Guaracy, ao mostrar uma réplica em miniatura no local onde a escultura será erguida.

Criação do Instituto Ítalo Ferreira

Aniversariante do dia, Luizinho Ferreira de Souza, pai do surfista, agradeceu a homenagem e falou da importância do Instituto Ítalo Ferreira, que vai funcionar na casa onde morava Maria Batista da Costa, Dona Mariquinha, a quem o campeão dedicou a medalha de ouro olímpica, conquistada no último dia 27, no Japão. “Ele não teve as condições que gostaríamos que tivesse, uma prancha nova, mas foi da tampa de isopor ao ouro olímpico e nós agradecemos a todos pela corrente positiva.”

A criação do Instituto, acreditam seus idealizadores, dará oportunidade para as crianças do município que veem no Surfe, inspiradas no ídolo, a possibilidade de ter uma vida melhor através do esporte. Além do fomento ao esporte, sendo o surfe o principal pilar, o Instituto Ítalo Ferreira também terá reforço educacional – além de cursos de idiomas como inglês e espanhol – e vai enfatizar projetos de sustentabilidade.