Mecânico é morto dentro de oficina em Mossoró

Um homicídio foi registrado na tarde desta quinta-feira, 27, em Mossoró. De acordo com informações, a vítima identificada como José Felipe Souto Lima, conhecido como Baiano, 21 anos, natural de Eunápolis-BA, foi executado com vários tiros dentro de sua oficina de motos. A vítima veio a óbito no local.

Até o momento, não há informações sobre os suspeitos ou a motivação do crime. A Polícia Civil irá investigar o caso.

Com este fato, a cidade de Mossoró contabiliza 30 homicídios.