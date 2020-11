MEC oferece cursos online e gratuitos para capacitação de docentes

Diante do ensino remoto imposto pela pandemia do novo coronavírus alunos e professores precisaram adaptar-se aos serviços de comunicação por vídeo para dar continuidade aos estudos. Embora muitos estivessem familiarizados com as plataformas online, outros se desdobraram para aprender a utilizar as ferramentas que estão substituindo a sala de aula.

O Ministério da Educação (MEC), está ofertando aulas online e gratuitas para docentes que tenham interesse em aprender a elaborar videoaulas e técnicas de ensino à distância. No momento, há três capacitações disponíveis: “Como Preparar Videoaulas”, “Mediação em Ensino à Distancia” e “Desenho Didático para Ensino Online”. Em fevereiro de 2021, serão oferecidos mais dois cursos: “Multimeios em Educação” e “Psicologia na Educação”.

O objetivo do Ministério é preparar os professores da educação básica para utilizarem as ferramentas online tanto em sala de aula quanto em novos ambientes virtuais de ensino e aprendizagem. Os participantes aprenderão a elaborar seus próprios conteúdos audiovisuais e a aperfeiçoar as práticas profissionais de maneira presencial e à distância. Os interessados devem se inscrever no site eskadauema.com. até a sexta-feira (13) de novembro.