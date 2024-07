MEC libera R$ 7,3 milhões para Parque Científico da Ufersa

O Ministério da Educação (MEC) aprovou a liberação de R$ 7,3 milhões para a Universidade Federal Rural do Semi-Árido (Ufersa), dentro do Programa de Aceleração de Crescimento (Novo PAC). O valor é destinado à conclusão do primeiro prédio do Parque Científico e Tecnológico do Semiárido, projeto que visa impulsionar a inovação na região.

O Parque Tecnológico terá três etapas de desenvolvimento. A primeira será voltada para a aceleração de ideias inovadoras e apoio à criação de startups, incluindo a construção de um Centro de Inovação Tecnológica e Empreendedorismo, que contará com uma incubadora, aceleradora, coworking e oficina de prototipagem 3D.

A segunda fase do parque incluirá a construção de uma Vila de Startups para abrigar 40 empresas inovadoras, com suporte especializado para crescimento e internacionalização. A terceira etapa será destinada ao desenvolvimento industrial de negócios de base tecnológica.

O Novo PAC destina à Ufersa um total de R$ 24,7 milhões para seis grandes obras. Além da construção do Centro de Inovação, os recursos serão utilizados para a construção de novos prédios para salas de aula e laboratórios, um Instituto de Popularização de Ciências, e uma Residência Universitária no Campus Angicos.