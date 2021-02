MEC divulga hoje resultado da pré-seleção do Fies 2021

Nesta terça-feira (02), o Ministério da Educação (MEC) publicará o resultado da pré-seleção do Fundo de Financiamento Estudantil (FIES) 2021 que oferece cerca de 93 mil bolsas de estudo. Os candidatos podem consultar o resultado no site http://portalfies.mec.gov.br/ ou na instituição onde a inscrição foi realizada.

De acordo com o MEC, R$ 500 milhões serão destinados às bolsas de financiamento estudantil. Os pré-selecionados devem complementar sua inscrição entre os dias 03 e 05 de fevereiro de 2021. Aqueles que não forem selecionados agora, irão integrar uma lista de espera, podendo ser convocados a qualquer momento, entre os dias 03 de fevereiro e 18 de março.

O processo de seleção é realizado com base nas notas obtidas no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM). Nesta edição, podem concorrer às bolsas quem participou do Enem entre 2010 e 2019, atingido média acima de 450 e não tendo zerado a redação. Em razão do adiamento das provas, as notas do Enem 2020 não poderão ser utilizadas. Outra exigência para o processo é ter renda familiar mensal bruta, por pessoa, de até três salários mínimos.