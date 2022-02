MDR reconhece novos polos das Rotas de Integração Nacional no Rio Grande do Norte

O Governo Federal, por meio do Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR), reconheceu a criação de dois novos Polos da Estratégia Rotas de Integração Nacional no Rio Grande do Norte, além de regularizar a atuação de outras duas unidades. Na quinta-feira (10), o ministro Rogério Marinho se encontrou com produtores das Rotas da Moda, Leite, Mel e do Cordeiro na cidade de Mossoró.

Durante o evento, foram reconhecidos os Polos da Rota da Moda, instituída no ano passado na região de Caicó, e da Rota do Leite, que vai reunir 49 produtores de queijo do estado. Além disso, foram regularizados dois polos que já estavam em funcionamento, o do Cordeiro Potiguar, que abrange criadores de 19 municípios do estado, e do Mel de Jandaíra, que reúne apicultores de 11 cidades.

A regularização significa que a instituição das unidades foi adequada para preencher os requisitos previstos na Portaria n. 299/2022, publicada nesta semana. O documento regulamentou a Estratégia Rotas de Integração Nacional. O ministro Rogério Marinho destacou a importância das Rotas para estimular o desenvolvimento produtivo e o crescimento econômico e social para a redução das desigualdades regionais.

“As Rotas são uma ação muito importante, porque levam em consideração o pequeno produtor. Aquele que precisa ser organizado e de assistência técnica. É uma espécie de ganha-ganha. Na hora em que os pequenos produtores se unem, você tem escala, por exemplo, para fazer compras, para recepcionar esse viés técnico e ter acesso a mercados que, de outra forma, eles não teriam. É um círculo virtuoso e, por isso, a nossa preocupação em estimular essas ações por todo o Brasil”, afirmou.

O Sebrae tem sido um parceiro ativo das ações desenvolvidas pelas Rotas por todo o País. Segundo o superintendente do órgão no Rio Grande do Norte, Zeca Melo, a interação com as Rotas permitirá avanços para as diferentes cadeias produtivas do estado. “Tivemos uma adesão grande das diferentes cadeias do Rio Grande do Norte. E todos saem ganhando com essa parceria, porque é bom para quem produz e traz resultados positivos de desenvolvimento para a região”, destacou.

Para Janúncio Nóbrega, representante do Polo da Rota da Moda, a Estratégia do MDR vai colaborar para que os produtores têxteis potiguares possam ampliar não só a produtividade, mas também atuar em outros segmentos. “Com esse apoio, nosso objetivo é ampliar esse conhecimento e esse leque, para que nós tenhamos condições de não só vender o serviço de costura, mas também vender o de modelagem e de corte, além de outras etapas do segmento de produção têxtil”, contou.

Já no âmbito da Rota da Moda e com o objetivo de fortalecer o arranjo produtivo da moda no Rio Grande do Norte, o MDR destinou R$ 19,7 milhões na construção e implantação da Cidade da Moda em Acari. O espaço será um centro de educação, produção, comercialização e eventos da indústria de vestuário da região, com potencial para beneficiar 3 mil pessoas diretamente. Já na cidade de Parelhas, R$ 10 milhões serão aplicados na construção de um galpão industrial, compra de máquinas e implantação de unidade de corte têxtil no município.

Por sua vez, o representante dos produtores de cordeiro, Ranilson Cavalcanti (foto à direita), destacou o impacto positivo que a Rota do Cordeiro teve para os ovinocultores do Rio Grande do Norte. O Polo no estado já está em funcionamento há três anos. “É de suma importância a Rota para os produtores. Primeiro, pela valorização do produto. Onde a gente colocar, com a parceria do Sebrae, junto ao MDR, com certeza vamos ter o marketing, a parte técnica dentro da propriedade e, assim, levar ao consumidor o melhor produto para que tenhamos mais lucratividade e consigamos nos manter na atividade”, disse.

As Rotas de Integração Nacional são redes de arranjos produtivos locais associadas a cadeias produtivas estratégicas capazes de promover a inclusão produtiva e o desenvolvimento sustentável das regiões brasileiras priorizadas pela Política Nacional de Desenvolvimento Regional – PNDR.

Buscam promover a coordenação de ações públicas e privadas em polos selecionados, mediante o compartilhamento de informações e o aproveitamento de sinergias coletivas a fim de propiciar a inovação, a diferenciação, a competitividade e a sustentabilidade dos empreendimentos associados, contribuindo, assim, para a inclusão produtiva, inovação e o desenvolvimento regional.

Atualmente, há 11 Rotas reconhecidas: do Açaí, da Biodiversidade, do Cacau, do Cordeiro, da Economia Circular, da Fruticultura, do Leite, do Mel, da Moda, do Pescado e da Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC).