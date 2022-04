MCJ terá Alceu Valença, Bell Marques, Xand Avião e Safadão

O Mossoró Cidade Junina (MCJ), maior evento realizado no município, acontecerá entre os dias 4 e 25 de junho e tem uma programação diversificada, que inclui as grandes festas na Estação das Artes, Cidadela e Arena de Quadrilhas. A programação do evento foi divulgada nessa terça-feira, 12, durante evento ocorrido no Hotel Thermas. O evento foi aberto ao público.

A abertura do evento ocorre no dia 4 de junho, com o tradicional Pingo da Mei Dia. O “maior bloco junino do Brasil”, como é conhecido o Pingo, terá Bell Marque, Chicabana e Júnior Vianna à frente dos trios elétricos. Os festejos juninos em Mossoró se encerram no dia 25, com o Boca da Noite. Neste dia, Parangolé e Zé Cantor animarão o público.

No período junino, Mossoró receberá shows de grandes artistas, como Alceu Valença, Matheus e Kauã, Xand Avião, Wesley Safadão, entre outros nomes do cenário nacional e regional. Em todos os dias do evento, haverá apresentação de artistas locais na Estação das Artes, Cidadela e Polo Cultura Popular.

De acordo com a Prefeitura Municipal de Mossoró (PMM), o edital para a contratação dos artistas locais está em andamento e pode ser acessado por meio do site da PMM. Além disso, também estão abertos os editais para inscrição no Festival de Quadrilhas Juninas, para patrocínio do evento e para a aquisição de estruturas, como iluminação, som, palco, entre outras.

Durante o lançamento, o prefeito Allyson Bezerra ressaltou a importância do Mossoró Cidade Junina para a história da cidade, e lembrou que o evento movimenta a economia do município. “O Mossoró Cidade Junina é o maior evento cultural de Mossoró e conta a nossa história, levando o nome da nossa cidade para todo o mundo. Teremos nesse MCJ grandes artistas se apresentando: cantores, atores, quadrilheiros. O MCJ é um grande investimento”, afirmou Allyson Bezerra.

O secretário municipal de Cultura, Etevaldo Almeida, destacou os 25 anos do Mossoró Cidade Junina. “Este ano, a gente está celebrando 25 anos do MCJ, ano em que nós estamos tendo a felicidade de retornar com o evento presencial. É um momento em que podemos evidenciar toda a cadeia de arte e cultura de Mossoró. Estamos potencializando o que há de melhor no município de Mossoró, que é a nossa cultura”, declarou.