MCJ: “Front da Inclusão” abre inscrições para Pessoas com Deficiência

Secom/PMM

A Prefeitura de Mossoró está com inscrições abertas para Pessoas com Deficiência (PCDs) terem acesso gratuito ao “Front da Inclusão”, área na frente do palco, na Estação das Artes, onde poderão assistir aos shows de forma segura, além de ficar perto dos artistas no “Mossoró Cidade Junina” (MCJ) 2023.

A organização do espaço terá o comando da Coordenadoria de Políticas para PCD, com fiscalização do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência, e disponibilizará 40 acessos por noite ao “Front”, sendo 20 para PCDs e 20 para seus acompanhantes. Do total diário, 10 são para os PCDs associados a alguma instituição com atuação direta em prol da causa e 10 ingressos para PCDs sem vinculação institucional.

“Com o intuito de assegurar e garantir o direito, com respeito e dignidade às Pessoas com Deficiência, de terem sua plena e respeitada autonomia e escolha, disponibilizaremos o ‘Front’ como sendo uns dos locais que a Pessoa com Deficiência possa optar para participar dos festejos e shows do ‘Mossoró Cidade Junina’ 2023. Além do ‘Front’, terão acesso livre aos camarotes, como também a todo Corredor Cultural”, declarou a coordenadora de Políticas para Pessoas com Deficiência, Camila Morais.

Assessor especial de Assistência Social e Cidadania, Petras Vinícius afirmou que as Pessoas com Deficiência terão um espaço acessível durante todo o evento. “Este ano, teremos um espaço acessível. A entrada ficará na parte da Estação que fica defronte à Praça de Eventos”, enfatizou.

As inscrições para PCDs sem vinculação institucional para concorrerem aos ingressos são on-line, pelo link https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdRrjO6URdlBtzm3l7Wu3pAWqSONBLsuzGkFDKt4EWkdKz4Yw/viewform?usp=sf_link, por meio do qual, os participantes podem se cadastrar com um e-mail e aguardar a aprovação da vaga.