MCJ é apresentado a ministro do Turismo

Dando continuidade em agenda realizada na Capital Federal , o prefeito de Mossoró Allyson Bezerra (União Brasil) esteve com o ministro do Turismo , Celso Sabino nesta quarta-feira, 04.

Acompanhado dos deputados federais Benes Leocadio e Paulinho Freire, e do Presidente do União Brasil no RN, ex-senador José Agripino, Allysson Bezerra apresentou o Mossoró Cidade Junina ao ministro.

“Tivemos a oportunidade de apresentar o São João mais cultural do mundo para o ministro. Ressaltamos os grandes retornos que a nossa cidade tem com a realização do evento e saímos felizes com o encontro bastante produtivo e positivo. Agradeço ao José Agripino, e aos deputados Paulinho e Benes pelo apoio e atenção que tem dando a Mossoró,” concluiu o prefeito.