MCJ: Confira como ficará o trânsito para o “Boca da Noite”

A edição do “Mossoró Cidade Junina” 2024 chega à reta final, e no próximo sábado, 29, acontecerá o “Boca da Noite”, evento que encerra a programação do São João mais cultural do mundo. Pensando nisso, e com foco na organização do evento, a Secretaria Municipal de Segurança Pública, Defesa Civil, Mobilidade Urbana e Trânsito (Sesdem) se planeja na realização de intervenções no trânsito a partir desta sexta-feira (28), no perímetro da festa, trechos do Corredor Cultural, na avenida Rio Branco.

Visando facilitar o acesso dos comerciantes na instalação dos seus espaços dentro no percurso do evento, assim como a logística para passagem prévia dos trios, o trânsito na região já receberá intervenção de forma antecipada, iniciando na sexta-feira (28), a partir da meia-noite. O acesso à avenida ficará restrito, com liberação parcial e programada entre moradores, comerciantes e o setor de serviços.

A Prefeitura também definiu pontos estratégicos para embarque e desembarque de passageiros durante o período de festa. Objetivando a melhoria de acesso ao evento, taxistas e motoristas de aplicativos terão pontos fixos em ruas e avenidas no entorno do Corredor Cultural durante o “Boca da Noite”.

Entradas e saídas:

Portão 1: AV. AUGUSTO SEVERO/R. MELO FRANCO

Portão 2: R. FREI MIGUELINHO/R. PRINCESA ISABEL

Portão 3: R. NÍSIA FLORESTA/R. PRINCESA ISABEL

Portão 4: R. NÍSIA FLORESTA/R. RUI BARBOSA

Portão 5: R. FELIPE CAMARÃO/R. RUI BARBOSA

Portão 6: R. FREI MIGUELINHO/R. RUI BARBOSA

Portão 7: AV. ALBERTO MARANHÃO/CIDADELA

Portão 8: AV. ALBERTO MARANHÃO/AV. AUGUSTO SEVERO

Portão 9: AV. RIO BRANCO/R. DUODÉCIMO ROSADO

Portão 10: AV. RIO BRANCO. R. RODERICK GRANDALL

Intervenções – Veja os pontos de bloqueio:

AV. AUGUSTO SEVERO/R. MELO FRANCO

R. JUVENAL LAMARTINE/ R. DUODÉCIMO ROSADO

R. JOSÉ OTÁVIO/R. JUVENAL LAMARTINE

R. DR. JOÃO MARCELINO/AV. RIO BRANCO

R. FREI MIGUELINHO/R. PRINCESA ISABEL

R. FELIPE CAMARÃO/ R. PRINCESA ISABEL

R. LOPES TROVÃO/ RUA PRINCESA ISABEL

R. NÍSIA FLORESTA/R. PRINCESA ISABEL

R. MANOEL CIRILO/ R. JOÃO LEITE

R. TENENTE JOSÉ AGRIPINO/ R. JOÃO LEITE

R. CÉSAR CAMPOS/AV RIO BRANCO

R. COELHO NETO/AV RIO BRANCO

R. ALMIRANTE BARROSO/AV RIO BRANCO

R. JOSÉ BONIFÁCIO/ R. NÍSIA FLORESTA

R. NÍSIA FLORESTA/R. RUI BARBOSA

R. LOPES TROVÃO/ R. RUI BARBOSA

R. FELIPE CAMARÃO/R. RUI BARBOSA

R. FREI MIGUELINHO/AV.ALBERTO MARANHÃO

ALBERTO MARANHÃO/R. ALFREDO FERNANDES

AV ALBERTO MARANHÃO/ R. FRANCISCO ISÓDIO

AV. ALBERTO MARANHÃO/AV. AUGUSTO SEVERO

AV ALBERTO MARANHÃO/ R. RODERICK GRANDALL

AV ALBERTO MARANHÃO/R. MEIRA E SÁ

Pontos de Táxi

AUGUSTO SEVERO (FRENTE AO COLÉGIO DAS IRMÃS)

R. MELO FRANCO (FRENTE AO CEMITÉRIO SÃO SEBASTIÃO)

R. PRINCESA ISABEL (PRÓXIMO A RUA FREI MIGUELINHO)

R. NÍSIA FLORESTA (PRÓXIMO A RUA RUI BARBOSA)

Pontos de Aplicativos

AV. ALBERTO MARANHÃO (FRENTE À SECRETARIA DA FAZENDA)

R. MELO FRANCO (ENTRE A DROGARIA GLOBO E A PAGUE MENOS)

R. PRINCESA ISABEL (ENTRE AS RUAS FREI MIGUELINHO E FELIPE CAMARÃO)

R. NÍSIA FLORESTA/RUA RUI BARBOSA

População | Não será permitido a entrada de veículos no perímetro do evento a partir da meia-noite do dia 28 de junho.

Comerciantes | Pessoas envolvidas na montagem das tendas, barracas, camarotes e similares, bem como no abastecimento de insumos.

Início: meia-noite do dia 28 de junho de 2024.

Prazo final permitido: Até 12h do dia 29 de junho de 2024.

Morador | Acesso autorizado mediante credencial disponibilizada pela Sesdem. exclusivamente para a guarda do veículo em definitivo. Será proibido o estacionamento no Corredor Cultural.

A partir da meia-noite do dia 28 de junho de 2024.