MCJ 2024: Prefeitura de Mossoró inicia montagem da Arena Deodete Dias

A Prefeitura de Mossoró iniciou nesta terça-feira (23) a montagem da estrutura da Arena Deodote Dias. Localizada na Praça dos Patins Sadraque Tavares, a arena será palco do “Festival Independente de Quadrilhas Juninas”. O espaço recebe anualmente grupos juninos de diversas regiões do Brasil, que participam do festival e garantem a tradicional dança coletiva bailada no “Mossoró Cidade Junina”.

Os trabalhos foram iniciados de forma antecipada para a montagem da arena, reafirma a organização e planejamento do Município para a estruturação dos polos do “Mossoró Cidade Junina” 2024.

“Planejamos e agora estamos iniciamos a montagem conforme cronograma. Vale destacar que os trabalhos iniciaram de forma antecipada, garantindo assim maior tranquilidade para a montagem”, destacou Juliana Pedrosa, engenheira responsável pela montagem da Arena Deodete Dias

As exibições do “Festival Independente de Quadrilhas Juninas” terão início no dia 31 de maio, com o concurso para escolha do Rei e Rainha do “Mossoró Cidade Junina” 2024.