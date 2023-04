MCJ 2023: Prefeitura abre licitação para credenciamento de produtores culturais

A Prefeitura de Mossoró publicou nesta terça-feira (3) licitação para credenciamento de produtores culturais para o “Mossoró Cidade Junina (MCJ) 2023”. A publicação consta no Diário Oficial de Mossoró (DOM).

Para o credenciamento de produtores culturais, podem se inscrever nesse edital pessoas físicas ou jurídicas aptas a realizarem festivais culturais diversos para a realização do MCJ. A contratação dos produtores culturais credenciados terá validade até o final do evento, contada a partir da publicação da homologação do credenciamento no DOM. A documentação poderá ser entregue até 3 de maio, na sala de licitação da Diretoria-Executiva de Licitações e Contrato, no horário das 8h às 13h e das 14h às 17h.

O edital completo dessa licitação está disponível no site www.prefeiturademossoro.com.br através do link: http://187.19.199.130/licita/frmlicita.php ou, se preferir, os interessados podem solicitar por meio de dispositivos de informática (pen drive, CD, HD, dentre outros) para copiar o material dos certames no horário de expediente das 7h30 às 13h, na Diretoria-Executiva de Licitações e Contratos – rua Idalino de Oliveira, 106, Centro, Mossoró-RN.