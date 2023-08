MC Marcinho, o ‘Principe do Funk’, morre no Rio aos 45 anos

“O ‘rainha do funk” tem a ver com a Xuxa, né? Porque ela é nossa rainha. Era considerada a rainha dos baixinhos, mas ela é a rainha do funk. Ela foi uma das primeiras a bater no funk que era funkeira, que não tinha preconceito e levava todos os MCs, os artistas do funk em seu programa”, lembrou. “Eu chego a ficar emocionado porque sou muito grato (…) Eu passei a ser um cara conhecido no Brasil todo e até mesmo fora do Brasil justamente por causa do programa da Xuxa e por causa do programa da Regina Casé.”

Na letra de “Glamurosa”, ele também deixava claro que gostava de ser referência quando o assunto era romantismo, em meio a um gênero muitas vezes estereotipado por funks de apologia à violência e com excesso de sexualidade: “Se quiser falar de amor, fale com o Marcinho“.