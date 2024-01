MATURIDADE ESPIRITUAL

Quando fatos inesperados acontecem com pessoas boas, normalmente, nos perguntamos, por que coisas ruins acontecem com pessoas boas? Venha comigo, e mergulharemos numa história extraordinária de um homem, integro.

Na terra de UZ, vivia um homem chamado Jó, que tinha sete (07) filhos e três (03) filhas, muito gado, muitos jumentos, muitas ovelhas e muitos servos. Era o mais rico e poderoso de todo o oriente. O homem mais rico de sua época.

Como servo vigilante, ele sempre oferecia sacrifícios a Deus pelos seus filhos. Certo dia, o inimigo de Deus se apresentou diante Dele. Perguntou o senhor ao seu adversário: de onde vens? Respondeu o seu adversário: de passear pela terra, rodear por ela, sou administrador, com procuração de Adão. Perguntou Deus ao seu inimigo: vistes, o meu servo Jó? Homem bom, integro, fiel, temente a Deus e desvia-se do mal. Logo o inimigo respondeu: é fácil ser fiel nesta situação, pois tu o cercaste de bênçãos por todos os lados. Porém, no dia em que as não tiver, ele te amaldiçoará. Respondeu Deus; vá e tire tudo, menos a sua vida.

Num só dia, Jó perdeu tudo. E mais tarde foi coberto por chagas (lepra), que o deixou em grande tormento e dor. Todavia, ele adorou ao dizer: “nu sai do ventre da minha mãe e nu partirei, bendito seja o Senhor”.

Mais tarde, sua esposa, ao ver a sua dor e a sua angústia, lhe pediu para amaldiçoar a Deus e morrer. Em seguida, os seus amigos lhe visitaram e viram a sua dor. No entanto, apenas lhe trouxeram mais angústia e tristeza. Em sua dor, exclamou Jó: meus ouvidos ouviram e entenderam isso. O que vocês sabem, eu também sei, mas meu desejo é falar com o todo-poderoso e discutir o meu caso com Deus. No entanto, vocês são médicos inúteis.

No seu coração, Jó deseja e anseia, pela testemunha que há no céu, e chama-o de advogado. Disse ele: sei que o meu redentor vive e que no final se levantará. No entanto, ele se torna, amargo, ansioso e assustado. Ao mesmo tempo, em que lamenta a injustiça, que ele e outros sofrem inocentemente. No final, Deus restaurou e devolveu tudo a Jó.

Apesar das acusações dos amigos, o desejo de morte de sua esposa, a rejeição social, Jó é um exemplo de firmeza na fé. E isso nos mostra o quanto é difícil julgar quem sofre ou está em miséria. E é um alerta para refletirmos que ninguém é capaz de entender o quadro total de quem está sofrendo. Pois, é muito difícil se defender quando se está em grande tribulação.

O teor deste contexto é a pergunta fundamental, posso continuar acreditando num Deus bom, quando tudo deu errado? Esta história nos leva a uma reflexão sobre os fatos na vida do servo Jó. O que deve ter sido sua maior angústia? Será que foi a dor física, causada pelas feridas? Que o deixava cansado, exausto e cheio de dores terríveis! Ou socialmente, onde sua aparência física era rejeitada e humilhada? Mesmo que a comunidade soubesse tudo que com ele tinha acontecido, o tornando, um párea social. Onde as pessoas o rejeitavam e riam dele, isso o levou a dor mental, por não saber o porquê que estava neste estado. Quanto a dor espiritual, angústia espiritual, Jó clama diariamente para Deus lhe encontrar e falar com ele. Muitos acreditam que a justiça de Deus deve ser vista nesta vida. No entanto, a grande verdade é que ela se apresenta na eternidade. Onde, no tribunal de Deus, todos serão julgados e a justiça de Deus será aplicada em toda a raça humana numa reivindicação pública de justiça.

Portanto, essa história é uma jornada de fé, sofrimento e redenção, que mexe no mais profundo da alma e nos mostra a verdadeira justiça e redenção que há para os que têm esperança em Deus. E, ao mesmo tempo, é um estímulo para olharmos para dentro de nós mesmos, e para o mundo ao nosso redor, que desafia nossa compreensão da fé.

Muita Paz, Luz e Justiça a todos!

Pesquisador e Escritor Ricardo Alfredo