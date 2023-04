Matrículas curriculares do semestre 2023.1 da UERN começam na próxima segunda feira

Agecom/UERN

O cronograma de matrículas curriculares nos cursos de graduação para o semestre 2023.1 da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (Uern) vai de 24 e 28 de abril. Cabe destacar que o procedimento, feito de forma online, é destinado aos(às) ingressantes, veteranos(as) e alunos(as) especiais.

A partir deste semestre, será preciso usar o Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas (SIGAA). Os(as) veteranos(as) devem acessar o SIGAA e realizar sua “Solicitação de Matrícula” disponível na área do aluno.

No caso dos(as) ingressantes, a matrícula será realizada pela respectiva Unidade Universitária em todos os componentes curriculares do primeiro semestre letivo do curso no qual está ingressante. As datas são diferentes, levando em conta se o(a) candidato(a) foi aprovado(a) na chamada regular (10 a 20 de abril), na segunda chamada (1º a 5 de maio) ou na terceira chamada (29 de maio a 02 de junho). Posteriormente, o estudante ingressante poderá fazer o ajuste de matrícula pelo Sigaa.

A respectiva Unidade, nos dias 15 e 16 de maio, ficará responsável por efetuar a matrícula dos(as) alunos(as) especiais em seus cursos.

Será de inteira responsabilidade do(a) candidato(a) acompanhar a publicação de todos os atos, editais e comunicados referentes ao processo de Matrícula Curricular nos cursos de graduação da Uern, para o semestre letivo 2023.1, os quais serão divulgados no Portal da Uern.

Confira o Edital Nº 030/2023 – PROEG que versa sobre as matrículas curriculares.