Mato Grosso do Sul: até julho deste ano, região de Paranaíba não registrou nenhum feminicídio

A região de Paranaíba teve redução de 100% nos crimes de feminicídio até o mês de julho deste ano. Até o momento, os municípios de Paranaíba, Aparecida do Taboado, Cassilândia, Chapadão do Sul, Costa Rica, Inocência e Paraíso das Águas não registraram nenhum crime desta natureza nos sete municípios que somam 163 mil habitantes. No mesmo período de 2022, a região registrou 3 casos.

Especialista em segurança pública, Júlio Hott explica que esses números são resultados de um sistema de segurança eficiente, mas é importante levar em consideração os dados do anuário de segurança pública com números absolutos de aumento e redução de crimes nos estados.

“É muito importante levar em consideração que a região adotou um sistema de integração das polícias, por se tratarem de municípios, a integração da polícia favorece a aproximação da comunidade. É muito importante o policial aproximar-se da comunidade, o ideal era o policial em cada rua, em cada quadra, conhecendo todos os moradores. Esse tipo de contato faz com que o policial identifique imediatamente uma situação de possível violência doméstica e aí ele já pode agir imediatamente”, destacou.

Já os crimes de roubo a residências e veículos tiveram uma redução significativa de -50% durante o período analisado.

O município de Aparecida do Taboado apresentou uma redução de 15 anotações de roubo em 2022, para 8 este ano, ou seja, -46,7%. O roubo em via urbana teve a maior redução, cerca de -63% com 11 ocorrências, em 2022, para apenas 4 casos em 2023.

Em Cassilândia diminuiu em 50% os roubos a veículos e 47% os roubos em vias urbanas. Enquanto Chapadão do Sul observou uma redução de 33,3% e 29,2% nos crimes de furto a veículos e residências, respectivamente.

O município de Costa Rica registrou cinco homicídios em 2022 e dois, neste ano, com uma redução de -60%. Os furtos a residência também tiveram redução de -39,3% ou 28 para 17, este ano.

Dos 16 casos de furtos identificados no ano passado, a cidade de Inocência registrou 12 neste ano, -25%. Já o município de Paraíso das Águas viu os crimes de furto saírem de 36 em 2022, para 20 cerca de -44,4%.

Em Paranaíba, os crimes de furto tiveram redução de 33%. Foram 460 registros em 2022 e 308 até julho deste ano.

Brasil 61