Informações América/RN

O América-RN acertou a contratação do volante Ferreira, que estava na Aparecidense-GO. O volante de 30 disputou 30 jogos pela equipe goiana na temporada 2023 e chega para brigar por uma vaga no meio de campo alvirrubro. O atleta já está no CT e trabalha com o grupo.

Matheus Ferreira de Sousa também defendeu equipes como Red Bull Brasil-SP, São Caetano-SP, Sport-PE, Berço SC-Portugal, Botafogo-SP e CSA-AL.