Martins: Débito deixado pela gestão de Mazé para administração de César já chega a quase R$ 3 milhões

A gestão do atual prefeito César Móveis enfrenta desafios significativos neste início de mandato, herdando um cenário financeiro complicado deixado pela administração anterior. Dados oficiais da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) e da Receita Federal do Brasil (RFB) confirmam que a gestão de Mazé deixou um débito total de R$ 2.897.168,72.

Esse montante reflete a falta de planejamento fiscal e de gestão responsável da antiga administração, impactando diretamente a capacidade do atual governo de investir em áreas prioritárias como saúde, educação e infraestrutura. Desde que assumiu o cargo, César Móveis tem se empenhado em reestruturar as contas do município, adotando medidas para renegociar dívidas e priorizar os compromissos com a população.

“Nosso compromisso é com o futuro de Martins. Não vamos deixar que erros do passado comprometam os sonhos e as necessidades do nosso povo. Herdamos uma dívida alta, mas estamos trabalhando com transparência e responsabilidade para honrar nossos compromissos e reconstruir a credibilidade do município”, declarou o prefeito César Móveis.

Além do valor já confirmado, existem outros débitos deixados pela gestão de Mazé que estão sendo analisados e serão expostos em breve, reforçando a gravidade da situação herdada. A transparência da atual administração é um compromisso firmado com a população, que será informada sobre todos os aspectos financeiros do município.

A dívida herdada não apenas limita a gestão atual, mas também destaca a importância de uma administração pautada pela responsabilidade fiscal e pelo compromisso com os cidadãos.

A atual gestão seguirá investindo em soluções que promovam o desenvolvimento sustentável do município, sempre com foco no bem-estar da população e na recuperação da estabilidade financeira de Martins.