Marta: salário, idade e história da jogadora da seleção brasileira

No Vasco, conheceu a técnica Helena Pacheco, que seria sua mentora no clube e fora dele. O período no Rio durou até 2003, quando o time feminino profissional do Vasco foi encerrado. Helena Pacheco, porém, buscou novas equipes para a talentosa jovem e conseguiu uma chance no Santa Cruz, de Minas Gerais. Foi a camisa do clube mineiro que ela jogou sua primeira Copa do Mundo feminina, ainda em 2003, quando marcou três gols em quatro jogos.

Já tendo o futebol como profissão e grande esperança para a vida, Marta recebeu aos 18 anos outra grande chance: jogar na Europa, onde o futebol feminino já tinha maior destaque e estrutura. Aceitou uma oferta do Umea IK, da Suécia, onde chegou em 2004 – e permaneceria por cinco anos, fazendo do país uma nova casa.

Naquele ano, Marta também deu o primeiro passo para sedimentar o caminho que a transformaria na Rainha do Futebol. A camisa 10 explodiu para o mundo usando as cores da seleção brasileira nas Olimpíadas de Atenas, em 2004 – um marco para o futebol feminino no Brasil, ainda com estrutura precária. Ali, ela já começava a se transformar em ídolo para o povo brasileiro. Dois anos depois, graças ao brilho nos gramados suecos, Marta chegou ao topo do mundo: foi eleita pela primeira vez a melhor jogadora do planeta.

Marta em ação nas Olimpíadas de 2004 — Foto: Getty Images

O Pan de 2007 e a idolatria na seleção brasileira