Marta fica perto de superar Cristiane e se tornar a maior artilheira das Olimpíadas em Paris

Dois gols. É o que a Rainha Marta precisa fazer em Paris para se tornar a artilheira máxima da história das Olimpíadas. Com 13 gols marcados, a craque brasileira tem apenas um a menos que Cristiane, a maior goleadora do futebol nos Jogos Olímpicos, considerando homens e mulheres.

Marta vai disputar o torneio pela sexta vez na carreira. A lendária camisa 10 do Brasil é figurinha carimbada desde os Jogos de Atenas, em 2004, quando tinha 18 anos de idade.

Naquela edição, há 20 anos, ela marcou três gols, mesmo número em Pequim 2008 e Tóquio 2020. Em Londres 2012 e no Rio de Janeiro 2016, foram duas vezes cada. Marta é a única atleta a marcar gols em cinco Olimpíadas diferentes. Se fizer em seis edições, então, será um feito ainda mais inédito.

O que a meio-campista de 38 anos buscará pela primeira vez é ser artilheira de uma única edição. Feito que Cristiane já conseguiu duas vezes: foi a goleadora máxima das Olimpíadas de Atenas 2004 e Pequim 2008, com cinco gols cada. Em 2004, Cristiane dividiu o posto com a alemã Birgit Prinz.

Com 14 gols marcados, a centroavante não foi convocada pelo técnico Arthur Elias e não terá a chance de prolongar suas estatísticas. A jogadora do Flamengo será comentarista da Globo nas Olimpíadas.

Cristiane é a maior artilheira da história das Olimpíadas — Foto: Instagram/Cristiane

Portanto, em Paris, Marta precisará de apenas um gol para igualar e dois para ultrapassar Cristiane na artilharia das Olimpíadas de todos os tempos. Com média de um gol a cada duas partidas no campeonato, Marta entrou em campo 26 vezes na história dos Jogos.

A jogadora da Seleção vai em busca da sua terceira medalha olímpica. A camisa 10 conquistou a prata em Atenas 2004 e Pequim 2008. Em Tóquio 2020, o Brasil caiu nos pênaltis para o Canadá, nas quartas de final.

Marta em ação nas Olimpíadas de 2004, em Atenas, na Grécia — Foto: Getty Images

A estreia de Marta e companhia em Paris será nesta quinta-feira, às 14h (horário de Brasília), contra a Nigéria. A partida será no estádio no Estádio Matmut Atlantique, casa do Bordeaux.