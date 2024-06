Marta artilheira, recordes e carinho: os destaques da passagem da seleção feminina pelo Nordeste

Globo Esporte

A passagem da seleção brasileira feminina pelo Nordeste durou pouco tempo, mas ajudou a renovar as energias das jogadoras antes da disputa dos Jogos Olímpicos de Paris. Foram dois amistosos, em Recife e Salvador, com direito a goleadas sobre a Jamaica e uma recepção calorosa da torcida, que garantiu os dois melhores públicos da história na região.

A despedida aconteceu na última terça-feira, com mais de 31 mil torcedores presentes na Arena Fonte Nova, na capital baiana, em jogo que terminou em 4 a 0 para o Brasil. Recorde de público no Nordeste Brasil x Jamaica na Arena Fonte Nova — Foto: Lívia Villas Boas / CBF

A torcida fez bonito e estabeleceu os dois maiores públicos em partidas do futebol feminino disputadas no Nordeste. Na Arena Pernambuco, no último sábado, foram 33.272 torcedores presentes, o recorde histórico.

Na Fonte Nova, na última terça-feira, 31.547 pessoas apoiaram a Seleção na segunda melhor marca da região. O terceiro lugar fica para o jogo de 2015, na Arena das Dunas, quando 10.643 torcedores empurraram o Brasil para a vitória por 3 a 1 sobre o Canadá.

De quebra, o time feminino do Brasil segue com 100% de aproveitamento nos jogos disputados na região Nordeste. Com o resultado positivo em Salvador, são doze triunfos em doze partidas.

Rainha decide Aos 38 anos, Marta mostrou que está em boa fase para a disputa dos Jogos Olímpicos e foi a artilheira da Seleção nesta passagem pelo Nordeste, com três gols, dois marcados na goleada por 4 a 0, na Arena Pernambuco, no último sábado, e um, de falta, na vitória em Salvador. – Muito feliz. Sem dúvida, a gente aproveitou da melhor maneira possível esses jogos. A útima vez que joguei no Nordeste foi em 2011. De lá para cá muita coisa mudou. A festa hoje foi linda, assim como em Recife. Esse carinho que a gente recebeu, que possa levar para as Olimpíadas – disse a Rainha Marta.

Carinho da torcida

Tanto em Recife quanto em Salvador, a Seleção teve uma recepção calorosa. Um exemplo claro desse carinho foi demonstrado por Natália Simões, mineira que carrega a tatuagem de Marta e acompanhou o Brasil nas duas cidades. Em Salvador, ela teve a chance de conhecer Marta. As demonstrações de carinho seguiram na capital baiana, onde o torcedor Rodrigo presenteou Marta com uma cópia do seu desenho e ganhou um autógrafo da camisa 10 da Seleção na obra original. Rodrigo teve seu desenho autografado e tirou foto com a Rainha Marta — Foto: Gabrielle Gomes Já na Fonte Nova, a torcedora Fernanda levou um cartaz pedindo uma camisa da lateral-esquerda Tamires. A baiana disse que é fã da atleta e do Corinthians, clube no qual a jogadora mineira joga atualmente. Torcedora fã de Tamires não perdeu a oportunidade e já trouxe cartaz para a lateral, uma das referências dessa seleção. — Foto: Rafael Carmo

Agora é convocação e Paris!

Os últimos testes antes da convocação final da Seleção para os Jogos de Paris deixaram boas impressões. Agora, Arthur Elias e sua comissão técnica vão decidir quais atletas serão convocadas para a disputa das Olimpíadas.

Jheniffer marcou dois gols na vitória brasileira sobre a Jamaica em Salvador — Foto: Lívia Villas Boas/CBF

A seleção brasileira está no Grupo C e estreia contra a Nigéria, dia 25 de julho, em Bordeaux. Os outros jogos da primeira fase são contra o Japão, dia 28, no Parc des Princes, em Paris, e a Espanha, dia 31, de novo no Stade de Bordeaux.