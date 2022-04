Marine Le Pen se aproxima de Macron na última semana da corrida presidencial na França

Segundo a pesquisa Harris Interactive-Toluna para o primeiro turno, Macron aparece com 26,5%, enquanto Marine Le Pen está com 23%. Mélenchon teria 17% dos votos enquanto Éric Zemmour, também da extrema direita, e Valérie Pécresse, da direita tradicional, dividiriam o quarto lugar, com 9,5% cada.

Outras pesquisas divulgadas no início do dia apontam uma distância maior entre Macron e Le Pen. O Instituto Ipsos indica 26,5% para o presidente e 21% para a líder da extrema direita no primeiro turno. Já o Ifop aponta 27,5% para Macron, e 22% para Le Pen.

Todas as pesquisas mostram que a liderança do atual chefe de Estado vem diminuindo nas pesquisas. Em meados de março, Macron chegou a ficar na casa dos 30%, enquanto Le Pen, que começou o ano com 15%, avança de maneira constante.

Se os números se confirmarem, Macron e Le Pen se enfrentarão no segundo turno, como na eleição passada, em 2017. Neste caso, conforme a pesquisa Ipsos, o presidente seria reeleito com 54% dos votos, enquanto o Instituto Ifop calcula 53% para o chefe de Estado. Já Harris Interactive-Toluna anuncia um resultado mais apertado, com 51,5% para Macron.

