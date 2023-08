Marcelo, do Fluminense, causa lesão grave de rival em lance acidental, é expulso e chora

Globo Esporte

Marcelo recebeu o cartão vermelho no empate entre Argentinos Juniors e Fluminense por 1 a 1, nesta terça, em Buenos Aires. O lateral deu um pisão sem querer e lesionou gravemente Sánchez, zagueiro da equipe adversária, aos 10 minutos do segundo tempo. O defensor argentino saiu de campo chorando muito ao receber atendimento médico. Segundo o Argentinos Juniors, ele teve uma luxação no joelho esquerdo.

Segundos após a dividida, quando o placar era de 1 a 0 para a equipe argentina, Marcelo percebeu a gravidade da situação, pediu para a partida parar e ficou ajoelhado no campo.

O lateral-esquerdo do Fluminense também se emocionou por ter machucado o jogador do Argentinos Juniors. Ele foi expulso e saiu de campo desolado por causa da dividida. Sánchez foi atendido também pelo médico tricolor.

Depois da partida, o Argentinos Juniors informou que o jogador foi levado ao hospital para exames.

Com a expulsão de Marcelo, Paulo Henrique Ganso deu lugar a Diogo Barbosa para recompor o sistema defensivo do Fluminense. O lateral-esquerdo deve ser o substituto na partida de volta, marcada para a próxima terça-feira, às 19h (de Brasília), no Maracanã.

Atenção, imagem forte

Sánchez se machuca ao ser atingido por Marcelo — Foto: Reprodução/Paramount+

Depois da expulsão de Marcelo, o Argentinos Juniors também teve um expulso: aos 30 minutos do segundo tempo, o goleiro Martín Arias fez falta fora da área em Diogo Barbosa e levou o vermelho.