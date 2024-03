Marcelo Cabo é confirmado como novo técnico do ABC

O ABC confirmou na noite deste domingo o acerto com o técnico Marcelo Cabo, que estava no CSA. Ele substitui Rafael Lacerda, que deixou o comando do clube após uma sequência de oito jogos sem vitória.

A estreia de Cabo será contra o Brusque, nesta terça-feira, em partida única pela segunda fase da Copa do Brasil. O confronto será realizado no Frasqueirão, em Natal, e a classificação vale R$ 2,2 milhões.

O novo treinador chega a Natal nesta segunda-feira, quando conhecerá a estrutura do ABC e iniciará a preparação para o duelo contra o Brusque.

– Muito feliz pelo acerto com o ABC e empolgado para começar trabalhar neste grande clube. Meu primeiro trabalho no estado do Rio Grande do Norte, espero retribuir toda confiança e construir uma história vencedora com o apoio de vocês – publicou Marcelo Cabo em uma rede social.