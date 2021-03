Maranhão abre unidade para crianças com Covid-19 e quatro já estão na UTI

Nesta semana, quatro crianças estavam na enfermaria e seis, na UTI.

O registro de um maior número de internação de crianças tem sido comum neste ano. Uma pesquisa do Sindicado dos Hospitais Privados de SP mostra que 47% das instituições registraram que aumentou o atendimento aos pequenos pacientes.

No mesmo levantamento, 55% dos hospitais privados do estado de São Paulo relatam que houve diminuição geral na faixa etária dos internados, que no ano passado tinham, em sua maioria, mais de 60 anos.​

Mônica Bérgamo – Folha