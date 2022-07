Manutenção em poço afeta abastecimento de três bairros de Mossoró

Nesta segunda-feira, 4, os moradores de três bairros de Mossoró receberam a informação de que estão com o abastecimento de água reduzido. De acordo com as informações da Companhia de Águas e Esgotos do RN (Caern), informou que um problema ocorrido no poço 24 é o motivo da redução desse abastecimento.

Os bairros afetados são o Planalto 13 de Maio, Bom Jesus e o Inocoo, no Alto de São Manoel. A Companhia informou que já está atuando na manutenção do poço e resolução do problema. A previsão é de que o poço 24 volte a funcionar a partir da próxima quarta-feira, 6, quando deve ser concluída a manutenção.

Enquanto as equipes estiverem realizando a manutenção do poço, os moradores dos bairros afetados serão atendidos, de forma emergencial, pela Adutora Jerônimo Rosado. A Companhia informa ainda que, após religar o poço, são necessárias 48 horas para a normalização do abastecimento nos bairros afetados.

Os poços tubulares são responsáveis por 70% do abastecimento de água em Mossoró e a Adutora Jerônimo Rosado, por 30%. Quando um poço quebra, a companhia tenta viabilizar manobras para que os consumidores não fiquem totalmente desabastecidos, por meio das águas da adutora.