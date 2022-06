Mais uma pesquisa aponta virada de Rogério Marinho contra Carlos Eduardo na disputa pelo Senado no RN

A pesquisa Blog do BG/Brasmarket, divulgada nesta quarta-feira (01), trouxe mais uma vez, a liderança do pré-candidato Rogério Marinho na corrida para o Senado.

Na pergunta estimulada, quando o eleitor tem acesso aos nomes dos pré-candidatos, o ex-ministro Rogério Marinho tem 22,9% das intenções de voto, ocupando a primeira colocação.

Ainda na pesquisa Brasmarket divulgada hoje, Carlos Eduardo Alves está em segundo, com 21,2% e o deputado federal Rafael Motta vem em seguida, com 6,4% das intenções de voto.

Essa é a terceira pesquisa no intervalo de 30 dias que Rogério Marinho lidera. Os levantamentos divulgados no mês de maio: Item (23) e Brâmane (10) trouxeram o pré-candidato do PL em primeiro lugar para o Senado.

O Instituto Brasmarket entrevistou 800 pessoas de 88 cidades potiguares entre os dias 26 e 30 de maio. A margem de erro é de 3,5% para mais ou para menos e o intervalo de confiança de 95%. O registro da Justiça Eleitoral é o RN-05235/2022 e BR-09104/2022.

Fonte: Portal Grande Ponto