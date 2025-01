Mais um débito herdado pela gestão atual em Martins: Dívida com a COSERN de R$ 334.257,66

A gestão atual de Martins enfrenta mais um desafio financeiro deixado pela administração anterior. Desta vez, trata-se de uma dívida de R$ 334.257,66 junto à COSERN (Companhia Energética do Rio Grande do Norte), referente a contas de energia elétrica não quitadas na gestão da ex-prefeita Mazé.

O débito foi parcelado em 22 vezes de R$ 15.193,53, comprometendo ainda mais o orçamento municipal e dificultando investimentos necessários para o desenvolvimento da cidade e a melhoria dos serviços públicos.

Diante do cenário crítico de contas públicas, o atual prefeito foi obrigado a decretar situação de emergência financeira, evidenciando o impacto das pendências herdadas sobre a administração municipal.

Mesmo com tantas adversidades, a gestão atual de Martins mantém seu compromisso com a transparência, o ajuste fiscal e a responsabilidade com a população. O objetivo é superar esses desafios e garantir uma administração eficiente e focada nas necessidades dos martinenenses.