A prefeita Lidiane Marques autorizou novas obras na cidade de Tibau, firmando assim, o ano de 2022 como o melhor ano para o município.

As novas obras contemplam o Novo pátio na Secretaria de Obras; reformas estruturais nas ruas; nova via em Gado Bravo; novo muro do Cemitério São Sebastião; e Reforma UBS 2.