‘Mais do que um casamento perfeito’: Bolsonaro revela suas impressões de Putin e viagem à Rússia

“Terminamos mais uma rodada de negociações com empresários, com o pessoal da área de fertilizantes, que tem um interesse enorme em vender para a gente, e nós também temos grande interesse em adquirir fertilizantes de diversos países, em especial daqui da Rússia”, declarou Bolsonaro. “O que vimos é que há um grande interesse da Rússia no Brasil e do Brasil também na Rússia.”