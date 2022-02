Mais de 750 prédios publicos do estado foram beneficados pelo Programa de Eficiência Energética

O Programa de Eficiência Energética (PEE) é um programa do Governo regido por Leis Federias, que obriga todas as Concessionárias de Energia Elétrica a destinar 0,5% do seu faturamento anual para financiar projetos de eficiência energética.

Uma parceira entre o Governo do Rio Grande do Norte e a Neoenergia Cosern, concessionária de energia elétrica do estado, proporcionou a troca de lâmpadas de prédios e instituições públicas. Ao todo, foram beneficiados 775 prédios públicos, entre escolas, unidades de saúde, unidades militares e ONGs de 41 municípios potiguares em 2021.

Entre os prédios beneficiados com a ação, o anexo do Hospital Dr. Luiz Antônio (Liga Contra o Câncer), a Casa de Apoio à Criança com Câncer Durval Paiva, o Grupo de Apoio à Criança com Câncer (GAAC), a APAE, a LBV, a UFRN e o Grupamento de Fuzileiros Navais, além de dezenas de escolas federais, estaduais e municipais, unidades básicas de saúde e ONGs espalhadas por todo estado.

O Programa de Eficiência Energética é regulado pela Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) e, no Rio Grande do Norte, contou com um investimento de R$ 2,7 milhões. A iniciativa representou uma economia de 1,65 GWh/ano no consumo desses prédios, além de uma redução de cerca de 40% do valor da conta de luz.

O uso de lâmpadas LED traz uma série de benefícios, além de gerar economia de energia. Elas possuem maior vida útil, com duração de aproximadamente 25 mil horas, enquanto as lâmpadas fluorescentes duram 15 mil horas, além de não possuírem elementos tóxicos na sua composição.