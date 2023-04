Mais de 7 toneladas de cabos irregulares são retirados no Rio Grande do Norte em 3 meses

No primeiro trimestre deste ano, a Neoenergia Cosern extraiu mais de 7 toneladas de equipamentos instalados à revelia na rede de postes da distribuidora em todo o Rio Grande do Norte através da “Operação Ordenamento”. Esse quantitativo é 21 vezes maior que o retirado no mesmo período de 2022. A cidade com o maior volume de fios, caixas de telecomunicações e outros equipamentos retirados da rede até agora foi Assu, com 2,8 toneladas.

A Operação Ordenamento visa garantir maior segurança à população e ao sistema elétrico através da identificação e retirada de fios irregulares da rede da Neoenergia Cosern que soma quase um milhão de postes. Isso garante a continuidade do fornecimento de energia elétrica com o mínimo de interrupções, entre outros benefícios. Hoje, 128 empresas de telecomunicações estão regulares junto à Neoenergia Cosern através de contratos de uso compartilhado dos postes.

“Ao longo de todo o ano, nossas equipes desenvolvem a Operação Ordenamento com o objetivo coletivo de ampliar a segurança da população e mitigar os riscos de interrupção no fornecimento de energia a partir de sinistros envolvendo essa rede de telecomunicações”, comenta Júlio Giraldi, superintendente de Relacionamento com o Cliente da Neoenergia Cosern.