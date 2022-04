Mais de 600 mil vacinas foram aplicadas em Mossoró

Iniciada em janeiro de 2021, a vacinação contra a covid-19 em Mossoró chegou a números consideráveis. De acordo com um levantamento feito pela Secretaria Municipal de Saúde, durante o período, foram aplicadas no município 615.118 doses de vacinas contra a Covid-19. Esses números representam 76% da população de Mossoró totalmente vacinada.

Porém, segundo a Coordenação de Imunizações de Mossoró, ainda existe um número grande de pessoas que não concluiu o esquema vacinal ou que ainda não tomou qualquer dose do imunizante contra a Covid-19. A vacinação foi suspensa no município durante o feriado de Semana Santa e retomada nesta segunda-feira, 18.

A Coordenação de Imunizações reforça que todas as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) estão disponibilizando as vacinas da Covid-19, Sarampo e Influenza. Além das UBSs a vacinação também vai acontecer no Partage Shopping Mossoró no horário a partir desta segunda-feira (18), das 10h às 18h, e na UnP nesta terça-feira (19) e quarta-feira (20) das 8h às 18h. Nas UBSs a vacinação acontece das 7h às 11h e das 13h às 17h.

Está disponível a vacinação da Covid-19 para todos os grupos a partir de 5 anos de idade. A vacina da Influenza está sendo destinada aos profissionais da saúde e idosos a partir de 60 anos. E sarampo para os profissionais da saúde e crianças a partir de 6 meses até 4 anos 11 meses e 29 dias.