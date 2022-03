Mais de 28 mil mossoroenses não tomaram a primeira dose da vacina contra covid-19

De acordo com os números da plataforma RN + Vacina, que disponibiliza dados sobre a aplicação de vacinas nas cidades do estado, até esta sexta-feira, 25, 28.707 mossoroenses não tomaram a primeira dose da vacina. Esse dado fez com que a Secretaria Municipal de Saúde, por meio da campanha Mossoró Vacina, passasse a atuar em prol da redução desse número.

Desse total de 28.707, 10.955 são crianças de 5 a 11 anos e 5.055 adolescentes de 12 a 17 anos que ainda não tomaram a 1ª dose da vacina contra a Covid-19. Os números também apontam que 19.006 pessoas estão com a 2ª dose em atraso. Desse total, 4.378 são crianças de 5 a 11 anos e 2.843 adolescentes de 12 a 17 anos.

Coordenador de Imunizações de Mossoró, Etevaldo de Lima ressalta ainda que o número de mossoroenses com a Dose de Reforço (D3) em atraso é 57.587. Para reduzir estes números a vacinação da Covid-19 em Mossoró acontece de domingo a domingo.

Etevaldo explica que de segunda a sexta-feira a vacinação acontece em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBSs), além de pontos extras que são instalados em locais estratégicos. Nos fins de semana a população tem três pontos de imunização da Covid-19, UBS Maria Soares (sábado e domingo das 8h às 16h); UBS Chico Costa (sábado e domingo) e Partage Shopping Mossoró (sábado das 10h às 18h e domingo das 11h às 18h).

O coordenador do setor destaca ainda a importância da vacina da Covid-19 e lembra a redução do número de mortes e casos graves da doença após o início da vacinação. “Basta analisar como era antes da vacina e depois da vacina para constatar a eficácia. É preciso que os pais levem seus filhos menores aos pontos de vacinação e a população adulta busque atualizar o esquema vacinal, pois esta é a única forma de combatermos a pandemia da Covid-19”, ressaltou Etevaldo.