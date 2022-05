Mais de 270 profissionais da saúde são convocados pela Sesap

Nesta quarta-feira, 4, a Secretaria de Estado da Saúde Pública (Sesap) convocou mais 272 novos servidores, que irão trabalhar nas principais unidades da rede pública estadual. O grupo convocado está entre os aprovados no Concurso Público de Provas e Títulos nº 1/2018, juntando-se aos mais de quatro mil servidores efetivos e temporários chamados ao longo de pouco mais de três anos.

De acordo com a publicação do Diário Oficial do Estado (DOE), foram convocados 31 médicos, 28 enfermeiros, 35 farmacêuticos, 18 técnicos em enfermagem, 103 assistentes técnicos em saúde, sete fisioterapeutas, dez assistentes sociais, oito psicólogos, cinco nutricionistas, nove administradores, nove contadores, três técnicos em radiologia, dois técnicos em biodiagnóstico, dois fonoaudiólogos, um engenheiro de segurança do trabalho e um farmacêutico bioquímico.

Para a convocação, os candidatos devem seguir as orientações contidas no Diário Oficial e preencher o cadastro de usuário no sistema SEI, enviar a documentação exigida com declarações, comprovantes e registros, além dos exames de saúde necessários.

Os documentos precisam ser escaneados e enviados por meio de um arquivo em PDF para o email: [email protected], com o ASSUNTO “ABERTURA DE PROCESSO DE NOMEAÇÃO”. Os aprovados também deverão se submeter a realização de rotina, bem como apresentar comprovantes de vacinas.