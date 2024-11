Mais de 20% dos crimes de trânsito no RN são oriundos da fiscalização da Lei Seca

O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) divulgou no início do mês que o Estado do Rio Grande do Norte registou 1.387 delitos de trânsito entre janeiro a agosto de 2024.

Deste quantitativo, 259 foram procedimentos oriundos dos crimes de embriaguez ao volante decorrentes das blitzen Lei Seca/CPRE, o que representa 21% das ações.

O incremento da fiscalização e a análise mais criteriosa dos sinais de embriaguez daqueles condutores que se recusam a realizar o teste do “bafômetro”, são apontados como os principais fatores do alto número de prisões pela mistura de álcool e direção no Estado.

São crimes de trânsito, dentre outros: Lesão corporal culposa na direção de veículo automotor; Racha; Omissão de socorro; Embriaguez ao volante e Dirigir sem possuir Carteira Nacional de Habilitação, gerando perigo de dano.