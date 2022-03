Mais de 2.500 doses das vacinas contra covid-19 foram aplicadas no final de semana

Os mossoroenses estão aproveitando os finais de semana para dar continuidade ou completar seus esquemas vacinais contra a covid-19. Prova disso é que, no sábado e no domingo, o Município registra uma média superior a 1 mil doses aplicadas, por dia. Essa média está acima do que vem sendo registrado durante a semana (cerca de 800 doses diárias).

No último final de semana, os pontos de vacinação abertos em Mossoró registraram a aplicação de mais de 2.500 doses das vacinas. Somente no sábado foram aplicadas 1.346 doses de vacinas. Já no domingo, a campanha de imunização aplicou 1.161 doses. Do total de imunizantes aplicados, 1.050 foram destinados à dose de reforço.

Desde o início da campanha de imunização, o município de Mossoró já aplicou mais de 600 mil doses, conforme apresenta a plataforma RN Mais Vacina. Já são mais de 200 mil mossoroenses totalmente vacinados, com duas doses ou com dose única.

Durante o final de semana, funcionaram como ponto de vacinação as Unidades Básicas de Saúde Maria Soares, no Alto de São Manoel; Dr. Chico Costa, no Santo Antônio, e o Partage Shopping. Durante a semana, todas as UBSs disponibilizam a vacina, assim como o Shopping. Nessa terça-feira, 22, a UNP oferecerá os imunizantes e na quarta-feira, 23, as doses estarão disponíveis na Faculdade de Enfermagem da Uern.