Mais de 2.300 mossoroenses foram vacinados contra covid-19 no final de semana

Nesse final de semana, mais de 2.300 mossoroenses compareceram aos pontos de vacinação para receber a imunização contra a covid-19. Ao todo, foram aplicadas 2.366 doses das vacinas, sendo 1.311 doses no sábado, 5, e 1.055 doses no domingo. O número está dentro da média de aplicações que estão sendo feitas durante os finais de semana, em Mossoró.

Deste total de doses aplicadas, 1.436 foram referentes a dose de reforço. Houve a aplicação ainda de 290 doses pediátricas de D1 (primeira dose) e 456 referentes a segunda dose para crianças de 5 a 11 anos. Foram aplicadas também 162 doses de D2 para o público acima de 12 anos e 18 primeiras dose.

Três locais estiveram abertos para receber a população. Houve pontos de vacinação nas Unidades Básicas de Saúde Maria Soares, no Alto de São Manoel, Chico Costa, no Santo Antônio, além do Partage Shopping.

Durante a semana, as 47 Unidades Básicas de Saúde (UBSs) estarão disponibilizando as doses do imunizante. Além delas, também são disponibilizados três pontos extras para a aplicação das doses. São eles: Partage Shopping Mossoró, UnP e Faculdade de Enfermagem da Uern (FAEN).

Nas 47 UBSs, a vacinação acontece até a sexta-feira, 11, das 7h às 11h e das 13h às 17h. No Partage Shopping Mossoró a vacinação acontece até sexta-feira, das 10h às 18h. Nessa terça-feira, 8, e quarta-feira, 9, a Universidade Potiguar (UnP) estará vacinando a população no horário das 8h às 18h e a Faculdade de Enfermagem da Uern está disponibilizando vacinando a população das 8h às 16h.

Em todos os pontos estão disponíveis a vacinação para grupos a partir de 5 anos de idade 1ª Dose (D1), 2ª Dose (D2), Dose Pediátrica (DPed) e Dose de Reforço (D3). Segundo o coordenador de Imunizações Etevaldo de Lima, ainda há muitos mossoroenses que não completaram o esquema vacinal.